La Fondazione Med-Or in Arabia Saudita I progetti di Minniti

Visita in Arabia Saudita per i vertici di Med-Or, la Fondazione presieduta da Marco Minniti, lanciata da Leonardo per creare "un dialogo aperto e costruttivo con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente". Martedì, Minniti ha incontrato il ministro dell'Istruzione del Regno, Hamad bin Mohammed Al-Sheikh e, come riporta RiyadhDaily, si è parlato di partnership possibili nel settore della formazione universitaria, nonché della creazione di un istituto di studi arabi in Italia, il primo di questo tipo nel nostro Paese. L'incontro è arrivato a meno di due mesi dalla concretizzazione della prima iniziativa di Med-Or, frutto della partnership con l'Università Luiss Guido Carli e la Mohammed VI Polytechnic University di Rabat, finalizzata a rafforzare la cooperazione in ambito scientifico e accademico tra ...

