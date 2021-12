Federico Aldrovandi e la morte dopo un controllo di polizia | le tappe della vicenda

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è morto a Ferrara il 25 settembre del 2005. La sera prima, il 18enne era andato con gli amici in un locale di Bologna. Poi, sulla strada del ritorno, poco prima dell’alba, il, la colluttazione e la. I giudici,un lungo processo, che si è concluso in Corte di Cassazione, hanno attribuito ladel ragazzo a un "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi" da parte dei quattro agentiquestura di Ferrara intervenuti per il. I poliziotti Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri sono stati definitivamente condannati a 3 anni e mezzo di carcere per omicidio colposo. Il caso, soprattutto grazie a un blog ...