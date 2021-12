Serie B | Parma-Brescia 0-1 | Iachini ko | la decide Cistana La classifica aggiornata

Advertising

Il Brescia supera per 1 - 0 al 'Tardini' ilnella gara valida per la 15ª giornata diB . Decide una rete di Cistana al 7'. Le Rondinelle consolidano così il primato in classifica con 30 punti. Ilresta a 18 punti. Risultati e ...Curiosità: il giorno in cui Buffon debuttava dal 1' contro il Milan, Inzaghi era in panchina nel. Oggi, 26 anni dopo, ha fatto uno scherzetto al vecchio amico. Cyber Week Gazzetta, prezzi mai ...Basta un gol di Andrea Cistana, arrivato dopo appena sette minuti di gioco, al Brescia per espugnare il Tardini di Parma e riscattare il ko contro il.Le pagelle e il tabellino di Parma-Brescia, con i voti ai protagonisti della sfida valida per la 15esima giornata di Serie B 2021/2022. Ai lombardi basta la rete di Cistana al 7' per avere la meglio ...