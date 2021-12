Sci alpino, Beaver Creek 2021: Franz vince la prova cronometrata, decimo Paris (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Max Franz si è aggiudicato la prova cronometrata che precede i quattro giorni di gare veloci a Beaver Creek, negli Stati Uniti. L’austriaco ha fermato il cronometro con il tempo di 1’39?31, ma ha saltato una porta. Franz ha preceduto di 40 centesimi il francese Matthieu Bailet, e di 53 il norvegese Adrian Sejersted. Buon decimo posto per Dominik Paris, che paga un avvio di prova non entusiasmante. 15esimo Matteo Marsaglia con 2’12” di ritardo, mentre Cristof Innerhofer ha chiuso 32esimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Maxsi è aggiudicato lache precede i quattro giorni di gare veloci a, negli Stati Uniti. L’austriaco ha fermato il cronometro con il tempo di 1’39?31, ma ha saltato una porta.ha preceduto di 40 centesimi il francese Matthieu Bailet, e di 53 il norvegese Adrian Sejersted. Buonposto per Dominik, che paga un avvio dinon entusiasmante. 15esimo Matteo Marsaglia con 2’12” di ritardo, mentre Cristof Innerhofer ha chiuso 32esimo. SportFace.

