Salernitana-Juventus 0-2 | Bernardeschi | “Inchiesta plusvalenze? Sembra una follia | ma siamo tranquilli”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Stasera era fondamentale vincere, fare una prestazione solida, da, far gol e non subirne. Stasera abbiamo fatto bene il nostro lavoro. E’ un momento delicato, il presidente c’hazzato e noi dobbiamo pensare al campo. Da stasera è partita una rincorsa fatta d’orgoglio, è importante dimostrare tanto in questo momento. Noiunama è così. Il presidente e il mister ci hannozzato, noi dobbiamo solo pensare al campo. Noipagati per far questo”. Lo ha detto l’esterno della, Federico, al termine della vittoria ottenuta sul campo della: “Mi piace entrare dentro al campo da mezzala trequarti. Mi trovo bene a ...