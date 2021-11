Parking Piazza della Libertà | ecco perchè resta chiuso | parla il sindaco VIDEO

(Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCambia la destinazione dell’area, deve cambiare anche la particella che la definisce al Catasto. E’ la carta che tiene fermo al momento il parcheggio di, ma la questione riguarderebbe l’intera area. Un problema di disallineamento catastale tiene ancora fermo eil parcheggio di. Gli attesi 600 posti, annunciati come prossimi ad essere consegnati e disponibili dallo scorso 21 settembre, in occasione dell’inaugurazione, inveceno ancora chiusi al pubblico per un intoppo burocratico , come ha chiarito ancora questa mattina ildi Salerno Vincenzo Napoli. “In queste ore stiamo verificando la ...

