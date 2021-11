Halo Infinite | più esperienza nelle prime partite ogni giorno

(Di martedì 30 novembre 2021) L’attenzione torna sull’ma non parliamo di eufemismi per il metagame di: gli sviluppatori incentivano l’interazione Sarà anche un diversivo per sviare l’attenzione dal leak, ma il team di sviluppo 343 Industries ha voluto porre l’accento su quanto il feedback dei giocatori disia essenziale, ed è per questo che l’ottenimento diverrà facilitato. Il community manager John Junyszek ha spiegato su Twitter che “Quando abbiamo cambiato per la prima volta il progresso dei giocatori con l’aggiunta delle sfide ‘Gioca una partita’, aggiornando le sfide settimanali e raddoppiando la durata dell’doppia, abbiamo promesso di tenere d’occhio i dati e di apportare, se opportuni, ulteriori cambiamenti”. E ulteriori ...

Poco più di una settimana ci separa dal lancio di, punta di diamante di Xbox nonché gioco più atteso del 2021 dai fan della serie. Milioni di utenti non vedono l'ora che arrivi l'8 dicembre per vivere la nuova avventura di Master Chief,...Da 343 Industries erano arrivati comunicati rassicuranti in merito al multiplayer die con l'annuncio avvenuto nella notte italiana, possiamo dirlo: il team si sta davvero impegnando per migliorare il comparto multigiocatore dell'ultima avventura di Master Chief . Al di ...Nonostante il gameplay principale dell'esperienza multiplayer di Halo Infinite ha rapidamente conquistato il cuore di molti giocatori Xbox e PC, i fan sono rimasti frustrati dal modo in cui la progres ...L’attenzione torna sull’esperienza ma non parliamo di eufemismi per il metagame di Halo Infinite: gli sviluppatori incentivano l’interazione.