F1 | Fernando Alonso condivide il parere di Max Verstappen | “Il regolamento favorisce la Mercedes”

(Di martedì 30 novembre 2021) La guerra psicologica continua e ci sono degli inserimenti esterni. Mancano due appuntamenti al termine del Mondiale 2021 di F1 e i punti che separano il britannico dellaLewis Hamilton dalla vetta occupata dall’olandese della Red Bull Maxsono solo otto. Una situazione in evoluzione visto che l’alfiere della scuderia di Brackley è reduce dalla doppia vittoria consecutiva in Brasile e in Qatar, recuperando punti al rivale. In particolare, oltre alla grande guida di Lewis, è stata l’evoluzione in termini di motore che le Frecce Nere hanno compiuto a destare sensazione. Un aspetto dettato dalla sostituzione del motore endotermico a Interlagos che, pur costando cinque posizioni di penalità in griglia, ha permesso a Hamilton di aggiudicarsi il GP. A questo proposito,aveva criticato la regola secondo la quale ...