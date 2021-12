Draghi: "Pronti a intervenire di nuovo contro i rincari delle bollette" (Di martedì 30 novembre 2021) AGI - Il governo è pronto a intervenire di nuovo contro il caro bollette: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla presentazione del Manifesto di Confindustria Energia e sindacati. "Per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Interveniamo in Legge di bilancio e siamo Pronti a continuare a farlo, con particolare attenzione per le fasce più deboli", ha detto il premier. "Abbiamo chiesto alla Commissione europea - ha aggiunto - di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini". Stato contribuirà a spese ... Leggi su agi (Di martedì 30 novembre 2021) AGI - Il governo è pronto adiil caro: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento alla presentazione del Manifesto di Confindustria Energia e sindacati. "Per limitare inel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Interveniamo in Legge di bilancio e siamoa continuare a farlo, con particolare attenzione per le fasce più deboli", ha detto il premier. "Abbiamo chiesto alla Commissione europea - ha aggiunto - di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini". Stato contribuirà a spese ...

