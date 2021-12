Clizia Incorvaia dice no a Ciavarro: “Il nome di nostro figlio? Io voglio…” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A febbraio 2022 la coppia del Grande Fratello Vip avrà un maschietto L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A febbraio 2022 la coppia del Grande Fratello Vip avrà un maschietto L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Perché si paragona Sophie a Clizia Incorvaia? Spunta di nuovo “Buscetta” al GF Vip (ma non è come sembra…) – VIDEO… - blogtivvu : Perché si paragona Sophie Codegoni a Clizia Incorvaia? Spunta di nuovo “Buscetta” al GF Vip (ma non è come sembra…)… - jean_gasperi73 : In TV vedo Clizia Incorvaia e Giulia Salemi, insieme, belle, su un divano. Chiedo al novenne 'quale preferisci la b… - serioouusly : @Nobodysayops - perchenonapoli : ma raga al nord quindi è solito dire 'busc3tta' per intendere infame? perché al gf l'aveva detto anche Clizia Incor… -