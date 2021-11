Agente Lewandowski | «L’epilogo del Pallone d’Oro doveva essere diverso»

(Di martedì 30 novembre 2021) L’dicritico sull’assegnazione del2021: «Avrebbe meritato Robert il premio» Pini Zahavidi Robertha parlato a margine della premiazione deldato a Leo Messi. Ecco le sue parole ai microfoni di Tz:– «Congratulazioni a Lionel Messi: un giocatore impressionante e un’eterna leggenda del calcio. Ma il2021 non gli appartiene. Non questa volta. Ilappartiene a Robert. Non è stato rubato, ma è l’uomo che se lo merita. Non sorprende quindi che diverse centinaia di milioni di fan abbiano difficoltà a credere al risultato ...

La decisione di assegnare il prestigioso riconoscimento a Lionel Messi ha finito per sollevare un polverone di cui ci si ricorderà a lungo.Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski, ha parlato dell'assegnazione del Pallone d'Oro a Messi Pini Zahavi non ci sta. Il procuratore di Robert Lewandowski non ha accettato che il Pallone d'Oro sia ...