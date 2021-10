Uomini e Donne | Tina “schifata” da Gemma?

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella puntata di ieri diil pubblico ha assistito all’esterna traGalgani e Costabile, che alla dama torinese sembra piacere molto. Come spesso succede, però,Cipollari non è d’accordo con questa nuova frequentazione della donna e, così, ha fatto presente il suo disappunto usando parole piuttosto forti. La conoscenza traGalgani e Costabile, il cavaliere sceso per corteggiarla, procede a gonfie vele e così la torinese ha deciso di concedere all’uomo un nuovo appuntamento. La puntata di ieri diha visto protagonista la dama torinese ma, come sempre, non sono mancati i siparietti tra lei eCipollari. In apertura del programma, infatti, la 71enne ha cercato di portare via dallo studio la mummia che ...