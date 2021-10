Tragedia in provincia di Latina: trovato morto un sub di 33 anni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si era tuffato in acqua con un amico e aveva iniziato a praticare la pesca subacquea di notte quando, improvvisamente, non è più riemerso dal mare. Fino a quando stamattina l’uomo, un 33enne di Pozzuoli, è stato trovato senza vita a Gaeta, in provincia di Latina, nei pressi della zona della Montagna Spaccata. Tragedia a Gaeta: morto sub di 33 anni Il 33enne la notte scorsa aveva pensato bene di tuffarsi in acqua e di praticare la pesca subacquea con un amico. Poi aveva fatto perdere le sua tracce, non era più riemerso. Da lì il campanello d’allarme, la segnalazione questa mattina e la tragica scoperta poche ore dopo: il 33enne è stato trovato senza vita. La sua salma è stata portata presso il Molo Santa Maria, ma ora sta alla Capitaneria di Porto e ai Carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si era tuffato in acqua con un amico e aveva iniziato a praticare la pesca subacquea di notte quando, improvvisamente, non è più riemerso dal mare. Fino a quando stamattina l’uomo, un 33enne di Pozzuoli, è statosenza vita a Gaeta, indi, nei pressi della zona della Montagna Spaccata.a Gaeta:sub di 33Il 33enne la notte scorsa aveva pensato bene di tuffarsi in acqua e di praticare la pesca subacquea con un amico. Poi aveva fatto perdere le sua tracce, non era più riemerso. Da lì il campanello d’allarme, la segnalazione questa mattina e la tragica scoperta poche ore dopo: il 33enne è statosenza vita. La sua salma è stata portata presso il Molo Santa Maria, ma ora sta alla Capitaneria di Porto e ai Carabinieri ...

