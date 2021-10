Scherma: Silvestri bronzo nella sciabola under 14 al gran premio “Renzo Nostini” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Si è conclusa la lunga gara di Riccione che ha visto protagonisti gli atleti di sciabola e spada del Circolo Nautico Posillipo. Nel gran premio giovanissimi “Renzo Nostini”, che assegnava anche il Campionato Italiano, nella sciabola categoria Bambine under 14, Eleonora Silvestri ha conquistato una preziosissima medaglia di bronzo. L’atleta rossoverde, seguita a fondo pedana dalla maestra Irene Di Transo, aveva iniziato con non poche difficoltà la giornata nella fase a gironi, ma è durante le eliminazioni dirette che ha dato il meglio di se arrivando poi a conquistare il podio. La giovane atleta del Circolo Posillipo ha raggiunto il prestigioso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Si è conclusa la lunga gara di Riccione che ha visto protagonisti gli atleti die spada del Circolo Nautico Posillipo. Nelgiovanissimi “”, che assegnava anche il Campionato Italiano,categoria Bambine14, Eleonoraha conquistato una preziosissima medaglia di. L’atleta rossoverde, seguita a fondo pedana dalla maestra Irene Di Transo, aveva iniziato con non poche difficoltà la giornatafase a gironi, ma è durante le eliminazioni dirette che ha dato il meglio di se arrivando poi a conquistare il podio. La giovane atleta del Circolo Posillipo ha raggiunto il prestigioso ...

