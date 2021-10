Quello che c’è da sapere sulla zanzara coreana in Italia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (immagine Wiki Commons)È praticamente su tutte le testate: Aedes koreicus, la “zanzara coreana”, è stata trovata anche in Lombardia. Il motivo per cui sta facendo tanto parlare di sé è che, rispetto ad altri insetti del genere Aedes, si adatta facilmente alle temperature più basse tipiche dell’autunno delle nostre parti e potrebbe sfruttare questa capacità per espandersi rapidamente in altre parti d’Italia, anche in zone che di solito rimangono abbastanza indenni dalla piaga delle zanzare, come è già successo in Veneto. A dare notizia della presenza in Lombardia di questa zanzara originaria dell’estremo Oriente (penisola coreana, Giappone, alcune aree della Cina e della Russia) è un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano che ha appena pubblicato sulla rivista ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (immagine Wiki Commons)È praticamente su tutte le testate: Aedes koreicus, la “”, è stata trovata anche in Lombardia. Il motivo per cui sta facendo tanto parlare di sé è che, rispetto ad altri insetti del genere Aedes, si adatta facilmente alle temperature più basse tipiche dell’autunno delle nostre parti e potrebbe sfruttare questa capacità per espandersi rapidamente in altre parti d’, anche in zone che di solito rimangono abbastanza indenni dalla piaga delle zanzare, come è già successo in Veneto. A dare notizia della presenza in Lombardia di questaoriginaria dell’estremo Oriente (penisola, Giappone, alcune aree della Cina e della Russia) è un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano che ha appena pubblicatorivista ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Il Presidente polacco Morawiecki, senza mezzi termini, dichiara quello che tutti gli uomini liberi pensano: L'Union… - borghi_claudio : Quasi 7000 voti. Grazie mille. Direi che si conferma quello che già immaginavo ma grazie per le opinioni. - borghi_claudio : I presenti ai capannelli al goofy10 stanno facendo bene quello che ci siamo detti. Vi osservo e vi ringrazio. - sarat811 : RT @legillimens_x: Manuel sicuramente non sarà stato delicato con Lulu ieri, ma vi prego di non vittimizzare lei come non bisogna vittimizz… - DonnaGlamour : Chi è Federica Cangiano: tutto quello che c’è da sapere sull’allieva de Il Collegio -