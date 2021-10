Polonia | Draghi | ' si sta in Ue non per bisogno ma per condivisione di ideali' **

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Si sta in Europa perchè c'èdell'Europa. Ma non solo, si sta in Europa perchè si condividonoche sono alla base della costruzione europea". Lo ha detto Mariaa proposito delle posizioni della Polonia nella replica alla Camera.

Advertising

TgLa7 : #Polonia: Draghi, fermissimo sostegno azione Commissione - DGioiedi : RT @GeMa7799: Draghi contro la Polonia: ‘fermissimo sostegno alla Commissione UE’...MI SA TANTO CHE LA POLONIA SE NE FREGHI...! - ClarkKe25897431 : RT @GeMa7799: Draghi contro la Polonia: ‘fermissimo sostegno alla Commissione UE’...MI SA TANTO CHE LA POLONIA SE NE FREGHI...! - giudittasborgi : Si sta in Europa perché se ne condividono i pilastri fondanti. #Draghi su #Polonia - Gomblotto3 : RT @ImolaOggi: Draghi contro la Polonia: 'fermissimo sostegno alla Commissione UE' -

Ultime Notizie dalla rete : **Polonia Draghi

: ", massimo sostegno a commissione Ue"/ "Bisogna reagire con fermezza" Giordano Bruno Guerri è entrato nel dettaglio del suo ragionamento e ha tenuto a precisare: "Se parliamo del ...Fuori dall'ordine del giorno del Consiglio Ue ci sono stati accenni alla difesa europea e ai rapporti con la. Temi contenuti nelle comunicazioni del presidente del Consiglio,, in ...Cifra messa sul piatto dal Governo Draghi, dopo i due interventi già adottati nelle ... aggiuntiva di trasporto del gas offerta attraverso il gasdotto Yamal-Europa via Polonia per novembre e non ha ...In merito alla posizione della Polonia, "la Commissione europea sta reagendo con fermezza e dobbiamo sostenere quello che sta facendo. Vedremo come andrà a finire, sono momenti di tensione. L'auspicio ...