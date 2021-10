Moto3, Sergio Garcia salta l’evento di Misano. Assente anche Gabriel Rodrigo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sergio Garcia non sarà al via questo week-end del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Aspar, caduto ad Austin (Texas/USA) durante le prove libere, non ha ancora recuperato dall’infortunio e di conseguenza non potrà prendere parte alla terza manifestazione italiana della stagione. Il secondo ‘DNS’ consecutivo esclude di fatto il portacolori di GasGas dalla lotta per il Mondiale contro l’iberico Pedro Acosta (KTM), al comando della Moto3 dopo la trasferta statunitense con 218 punti contro i 188 del nostro Dennis Foggia (Leopard) Garcia ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Mi sento bene fisicamente, ma questa mattina abbiamo fatto una TAC di controllo per la mia lesione renale ed abbiamo visto che non è ancora guarita al 100%. L’ematoma non è ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)non sarà al via questo week-end del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Aspar, caduto ad Austin (Texas/USA) durante le prove libere, non ha ancora recuperato dall’infortunio e di conseguenza non potrà prendere parte alla terza manifestazione italiana della stagione. Il secondo ‘DNS’ consecutivo esclude di fatto il portacolori di GasGas dalla lotta per il Mondiale contro l’iberico Pedro Acosta (KTM), al comando delladopo la trasferta statunitense con 218 punti contro i 188 del nostro Dennis Foggia (Leopard)ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Mi sento bene fisicamente, ma questa mattina abbiamo fatto una TAC di controllo per la mia lesione renale ed abbiamo visto che non è ancora guarita al 100%. L’ematoma non è ancora ...

