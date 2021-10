Farm to Fork | il Parlamento Ue approva la risoluzione | meno pesticidi e fertilizzanti | più agricoltura bio Resta il nodo etichettatura

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ileuropeo detta la linea politica alla Commissione Ue con il voto sullarelativa alla Strategiato(dal campo alla tavola). Da qui, Bruxelles dovrà ripartire per elaborare le sue proposte legislative che puntano al dimezzamento dell’uso di, alla drastica riduzione deie alla coltivazione di alil 25% dei terreni agricoli europei con il metodo biologico. Il testo è quasi uguale a quello licenziato a settembre scorso dalle commissioni parlamentari congiunte Ambiente ee non prende posizione sul Nutriscore, il sistema francese che assegna una lettera (e relativo colore) a ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale. C’è solo un emendamento passato in plenaria (e ...

L'Effat plaude all'adozione in plenaria del Parlamento europeo della relazione sulla strategiato. Con una forte maggioranza, il Parlamento europeo ha infatti avanzato le sue richieste sulla strategiato, inviando 'un segnale forte' alla Commissione europea sulla necessità ...'L'approvazione delle linee guida del Parlamento europeo sulla strategiatoè sicuramente un passo in avanti per un'agricoltura più sostenibile e più biologica. La riduzione vincolante sull'uso dei pesticidi per salvaguardare la biodiversità e proteggere gli ...Il Parlamento europeo ha approvato la strategia Farm to Fork per la sicurezza alimentare, cibo più sano e reddito equo per gli agricoltori.Taglio pesticidi, nuovi 'OGM' e sostegno agli agricoltori: l'Europarlamento approva a larga maggioranza la sua posizione sulla Farm to Fork ...