Wanda Nara e Icardi continuano a far parlare di loro: il motivo (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sembra essere finita la telenovela fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il numero 9 del Psg, infatti, avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram due foto che lo ritraggono la moglie, con tanto di dedica romantica. Di seguito le sue parole: “Grazie al mio amore per continuare a fidarsi di questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite.” Dopo la tribuna nella sfida di questa sera contro il Lipsia, forse una notizia positiva per il bomber argentino. LEGGI ANCHE: “Forte ma ha un grandissimo difetto”, dure parole per il giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sembra essere finita la telenovela frae Mauro. Il numero 9 del Psg, infatti, avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram due foto che lo ritraggono la moglie, con tanto di dedica romantica. Di seguito le sue parole: “Grazie al mio amore per continuare a fidarsi di questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite.” Dopo la tribuna nella sfida di questa sera contro il Lipsia, forse una notizia positiva per il bomber argentino. LEGGI ANCHE: “Forte ma ha un grandissimo difetto”, dure parole per il giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - CorSport : #Icardi pedinato, #Wanda Nara vuole il divorzio: la cifra è pazzesca! - col_cris : RT @lercionotizie: #ultimora Wanda Nara: 'Ho scoperto il tradimento quando Mauro si è tatuato altri tre bambini non miei' - Marco_Scarcia : RT @_userv: Wanda Nara mentre legge il post di Mauro Icardi: -