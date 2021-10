Vestiti che fanno male al fisico | i consigli per un look attento al benessere

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Borse a tracolla, scarpe con i tacchi o abbigliamento troppo stretto: sono alcuni degli errori in cui si può incorrere quando ci si veste, con conseguenze potenzialmente dannose per tutto il corpo. Camilla Bianco e Sofia H. Khanchandani, Dottoresse in Chiropratica dell’Associazione Italiana Chiropratici (Aic), danno i loroper avere uno stile di vita sano per schiena e corpo, incoraggiando l’individuo alla prevenzione ed al, senza per questo rinunciare all’estetica. Borse: sì alla tracolla o meglio evitarla per problemi alla spalla? “Le borse, come la tracolla, soprattutto se portate ripetutamente sullo stesso lato, possono creare problemi non solo alla spalla, ma a tutte le strutture dorsali fino a condizionare la camminata. Portare una borsa su un lato produce deviazioni posturali e compensazioni, che possono causare stress ...