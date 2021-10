Un libro lungo un giorno. 29 ottobre 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) In tutto il Friuli Venezia Giulia, una giornata di LETTURE e RACCONTI insieme, per tutti e con tutti! Chiunque può festeggiare partecipando attivamente con la propria iniziativa: a casa, a scuola, al lavoro! Se è vero che “Crescere come lettori è facile, se ci sono buoni esempi”, questa giornata vuol essere un irrefrenabile diffusione di buoni esempi e aprire le porte sulla pratica quotidiana della lettura, che fa crescere tutti (bambini, ragazzi e adulti), specie se condivisa. COSA FARE? Create un momento della giornata dedicato alla lettura assieme agli altri, in tutte le forme che si possano immaginare. Usate la fantasia!qualche esempio?Leggete tutto quello che volete: il vostro libro dell’infanzia o il vostro preferito, il manuale che state studiando, una rivista, un fumetto, l’articolo di un blog che vi è piaciuto, una storia speciale ai vostri bambini, un ... Leggi su udine20 (Di martedì 19 ottobre 2021) In tutto il Friuli Venezia Giulia, una giornata di LETTURE e RACCONTI insieme, per tutti e con tutti! Chiunque può festeggiare partecipando attivamente con la propria iniziativa: a casa, a scuola, al lavoro! Se è vero che “Crescere come lettori è facile, se ci sono buoni esempi”, questa giornata vuol essere un irrefrenabile diffusione di buoni esempi e aprire le porte sulla pratica quotidiana della lettura, che fa crescere tutti (bambini, ragazzi e adulti), specie se condivisa. COSA FARE? Create un momento della giornata dedicato alla lettura assieme agli altri, in tutte le forme che si possano immaginare. Usate la fantasia!qualche esempio?Leggete tutto quello che volete: il vostrodell’infanzia o il vostro preferito, il manuale che state studiando, una rivista, un fumetto, l’articolo di un blog che vi è piaciuto, una storia speciale ai vostri bambini, un ...

