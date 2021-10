Pubblicità McDonald’s Big Mac: canzone, campagna e video spot (Di martedì 19 ottobre 2021) Scheda Pubblicità McDonald’s Big Mac Messa in onda: ottobre 2021 Titolo: Il Big Mac è ancora più irresistibile: preparati a provarlo! Protagonista: Ghali canzone/musica: clicca qui video spot McDonald’s Big Mac first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 19 ottobre 2021) SchedaBig Mac Messa in onda: ottobre 2021 Titolo: Il Big Mac è ancora più irresistibile: preparati a provarlo! Protagonista: Ghali/musica: clicca quiBig Mac first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

naraska5 : Ma secondo voi è meglio mettere foto belle dove sembri tipo panino in una pubblicità del McDonald's vs quello reale… - louxishere : è un segno se mi è uscita la pubblicità del mc dove mi dice “manda il curriculum da mcdonald’s” - Paolotylo : Qualche anno fa Fedez fece una pubblicità per surgelati. Adesso Ghali la fa per McDonald's. Non so che reazione avr… - Buffoncrazia : Se vedo un'altra volta sta merda di pubblicità di Ghali X McDonald's do fuoco a tutti gli allevamenti bovini italiani - kentijin : no scusa ghali può fare la pubblicità del mcdonald's ma noi non abbiamo potuto avere quella dei bitti?!? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità McDonald’s Cosa ho imparato dopo aver lavorato 4 anni da McDonald's L'Huffington Post