Prezzi benzina e metano: 'pausa di riflessione', su valori alti. Intanto il petrolio... (Di martedì 19 ottobre 2021) Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservacarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della ...

Advertising

Adnkronos : La #benzina sfiora i 2 euro, la corsa dei prezzi dei #carburanti è inarrestabile. - Adnkronos : #Benzina e diesel, corrono i #prezzi: per le famiglie in arrivo una stangata. - GiannettiMarco : @AUTOilmensile Mica possono pagare sempre quelli che possiedono un automobile a benzina es. Prezzi dei carburanti! - m_mumi : @DebAttanasio Ancora aumenti? Benzina alle stelle , luce e gas pure, il grano ha prezzi altissimi .. - zatarra369 : RT @GinoToTheMoon: Mi fa ridere il fatto che per il #greenpass si faccia tanto casino mentre invece per disoccupazione, prezzi che aumentan… -