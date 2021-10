Microsoft Flight Simulator Game of the Year è l'aggiornamento gratuito in arrivo (Di martedì 19 ottobre 2021) Microsoft Flight Simulator aggiungerà una flotta di nuovi velivoli e aggiornamenti come parte di una nuova edizione Game of the Year, in arrivo come aggiornamento gratuito per PC e Xbox Series X/S il 18 novembre. Ci sarà un sistema meteo aggiornato, un "accesso anticipato a DX12" e un sistema di riproduzione in modalità sviluppatore, ha affermato Microsoft, oltre a nuove missioni turistiche e tutorial. Verranno aggiunti cinque nuovi aerei, tra cui un paio di cui abbiamo già sentito parlare. Questi includono il Boeing F/A-18 Super Hornet, Volocity, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub e Aviat Pitts Special S1S. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021)aggiungerà una flotta di nuovi velivoli e aggiornamenti come parte di una nuova edizioneof the, incomeper PC e Xbox Series X/S il 18 novembre. Ci sarà un sistema meteo aggiornato, un "accesso anticipato a DX12" e un sistema di riproduzione in modalità sviluppatore, ha affermato, oltre a nuove missioni turistiche e tutorial. Verranno aggiunti cinque nuovi aerei, tra cui un paio di cui abbiamo già sentito parlare. Questi includono il Boeing F/A-18 Super Hornet, Volocity, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub e Aviat Pitts Special S1S. Leggi altro...

