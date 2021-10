Draghi pensa a Quota 102 e a una stretta sul Reddito di cittadinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) Chiusa la partita elettorale delle comunali, il presidente del Consiglio Mario Draghi sa che l’agenda di governo è fitta. E il prossimo step, dopo la delega fiscale, è la legge di bilancio. Da sempre terreno di scontro dei partiti, soprattutto in una maggioranza così composita come quella che guida. E soprattutto dopo i risultati venuti fuori dalle urne. Oggi il premier riunirà la Cabina di regia e poi il Consiglio dei ministri per approvare il documento programmatico di bilancio e impostare le linee guida della manovra. Venerdì pomeriggio, di rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles – o al più tardi lunedì prossimo – dovrebbe arrivare il via libera definitivo al testo. Draghi, scrive Repubblica, deve blindare al più presto la manovra per sottrarla allo scontro politico delle prossime settimane. In particolare, dai posizionamenti dei partiti ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 ottobre 2021) Chiusa la partita elettorale delle comunali, il presidente del Consiglio Mariosa che l’agenda di governo è fitta. E il prossimo step, dopo la delega fiscale, è la legge di bilancio. Da sempre terreno di scontro dei partiti, soprattutto in una maggioranza così composita come quella che guida. E soprattutto dopo i risultati venuti fuori dalle urne. Oggi il premier riunirà la Cabina di regia e poi il Consiglio dei ministri per approvare il documento programmatico di bilancio e impostare le linee guida della manovra. Venerdì pomeriggio, di rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles – o al più tardi lunedì prossimo – dovrebbe arrivare il via libera definitivo al testo., scrive Repubblica, deve blindare al più presto la manovra per sottrarla allo scontro politico delle prossime settimane. In particolare, dai posizionamenti dei partiti ...

