Batosta per Aurora Ramazzotti e Alvin, sospeso il programma Mistery Land (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la sua esperienza a Le Iene, Aurora Ramazzotti ha tentato di affermarsi ancor di più in televisione. Per una ragazza giovane come lei è molto difficile farlo poiché attualmente in Italia ci sono delle conduttrici considerate intoccabili. Alcune di queste sono Maria De Filippi, Barbara D’Urso, sua madre Michelle Hunziker, Ilary Blasi, la Marcuzzi… L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la sua esperienza a Le Iene,ha tentato di affermarsi ancor di più in televisione. Per una ragazza giovane come lei è molto difficile farlo poiché attualmente in Italia ci sono delle conduttrici considerate intoccabili. Alcune di queste sono Maria De Filippi, Barbara D’Urso, sua madre Michelle Hunziker, Ilary Blasi, la Marcuzzi… L'articolo

Advertising

fanpage : 'In questi mesi su Salvini si è abbattuta la tempesta perfetta: crollo nei sondaggi, ridotta agibilità politica, le… - lucianonobili : Dopo 24 ore dalle devastazioni, finalmente Virginia #Raggi si è ripresa dalla batosta elettorale e si è degnata di… - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #Rifiuti a #ReggioCalabria, nuova batosta per la Metro City (fonte Gazzetta del Sud) - adrianobiondi : RT @fanpage: 'In questi mesi su Salvini si è abbattuta la tempesta perfetta: crollo nei sondaggi, ridotta agibilità politica, le disavventu… - gigi52335676 : 'Esito laconico' perché dire 'batosta epocale per la destra più impresentabile del dopoguerra' pareva troppo lungo #laconico -