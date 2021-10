Venom – La furia di Carnage: record di incassi nell’era della pandemia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Debutto record per Venom 2, che torna nelle sale cinematografiche finalmente con capienza al 100%.”La furia di Carnage” ha incassato oltre 90 milioni di dollari al botteghino e centrando un nuovo record per l’era della pandemia. Venom – La furia di Carnage esirdio famelico Il nuovo cinecomic di casa DC esordisce in maniera famelica, un pò come il suo protagonista. Venom – La furia di Carnage diretto da Andy Serkis è il detentore del nuovo record per il miglior weekend d’esordio dall’inizio della pandemia. Il film ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con i suoi 2.758.476 euro il precedente detentore “No ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Debuttoper2, che torna nelle sale cinematografiche finalmente con capienza al 100%.”Ladi” ha incassato oltre 90 milioni di dollari al botteghino e centrando un nuovoper l’era– Ladiesirdio famelico Il nuovo cinecomic di casa DC esordisce in maniera famelica, un pò come il suo protagonista.– Ladidiretto da Andy Serkis è il detentore del nuovoper il miglior weekend d’esordio dall’inizio. Il film ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con i suoi 2.758.476 euro il precedente detentore “No ...

cineguru : Nel nuovo episodio del #Podcast di #Cineguru, Davide Dellacasa e Robert Bernocchi parlano dell'ottimo risultato di… - AleDiogua : La puntata di questa settimana è molto croccante. Si parla di The Guilty, di Il paese incantata di Alejandro Jodor… - uozzart : Venom: La furia di Carnage è il film protagonista del primo weekend di riapertura al 100%. Il film con Tom Hardy ha… - csMoviesItalia : Fine Settimana 1. Venom: La Furia Di Carnage 2. No Time To Die 3. The Last Duel 4. Baby Boss 2: Affari Di Famiglia 5. La Scuola Cattolica - giornaleradiofm : Approfondimenti: Venom in vetta al box office, salgono gli spettatori: (ANSA) - ROMA, 18 OTT - Venom: La furia di C… -