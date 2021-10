Si accascia durante la partita | poi la tragedia | morto il cestista Fathallah 

Advertising

barinewstv : Cestista si accascia durante una partita di basket, la partita viene sospesa. Muore il 32enne del Messina Fathallah - infoitsport : Reggio Calabria: giocatore di basket si accascia durante la partita. Muore all'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Si accascia durante partita

...valida per il campionato di Serie C Gold. Il cestista, ... Il cestista, 32 anni,è accasciato al suolo privo di sensi al ...il trasporto in ospedale non è mai stato cosciente. l ...Lae' stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Dopo che Fathallahe' accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato ...