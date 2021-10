Roma e Torino al centrosinistra. Testa a testa a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) I primissimi exit poll dei ballottaggi: a Roma avanti Gualtieri (59-63%) su Michetti (37-41%), a Torino in vantaggio Lo Russo (56-60%) su Damilano (40-44%). A Trieste testa a testa Russo-Dipiazza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) I primissimi exit poll dei ballottaggi: aavanti Gualtieri (59-63%) su Michetti (37-41%), ain vantaggio Lo Russo (56-60%) su Damilano (40-44%). A TriesteRusso-Dipiazza

Advertising

MassimGiannini : Finalmente un bel Sabato Italiano. A Roma 100 mila in piazza per dire #Maipiufascismi, a Torino in migliaia e migli… - Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Exit Poll Roma: Michetti 37-41, Gualtieri 59-63; Torino: Lo Russo 56-60, Damilano 40-44; Trieste: Dip… - HuffPostItalia : Destra demolita a Roma e Torino. Testa a testa a Trieste - GiampieroBiglia : Sono solo exit poll io però nel dubbio inizio a stappare! ????#amministrative #LoRusso2021 #LoRussoSindaco… - utini19 : Lo Russo a Torino e Gualtieri a Roma saranno due sindaci che non si sentono in sintonia col 5S pur facendo parte di… -