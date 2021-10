Pd non così “vittorioso”, ma il centrodestra ha colpe evidenti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Pd trionfante alle comunali appena concluse con i ballottaggi di Roma, Torino e Trieste? Nì. Vediamo perché. Pd e comunali: la vittoria è in fortini sicuri A Milano la forza del Pd nelle amministrative era già nota, ben prima dello “scandalo” Fidanza poco prima del voto, probabilmente utile a mettere in cassaforte la questione prima del tempo. Stessa cosa per quel che concerne Torino, il cui sindaco uscente è la grillina Chiara Appendino (ammesso che vi sia ormai una differenza tra M5S e Pd), anch’essa proveniente da sinistra, e prima ancora lo erano stati Piero Fassino e Sergio Chiamparino. A Roma, con l’unica eccezione di Gianni Alemanno, abbiamo sempre avuto amministrazioni di sinistra. Stessa cosa per Napoli, salvo mascherate “indipendenti” come quella dello scorso primo cittadino Luigi De Magistris. In altre parole, il Pd non ha “conquistato” nuovi territori. Si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Pd trionfante alle comunali appena concluse con i ballottaggi di Roma, Torino e Trieste? Nì. Vediamo perché. Pd e comunali: la vittoria è in fortini sicuri A Milano la forza del Pd nelle amministrative era già nota, ben prima dello “scandalo” Fidanza poco prima del voto, probabilmente utile a mettere in cassaforte la questione prima del tempo. Stessa cosa per quel che concerne Torino, il cui sindaco uscente è la grillina Chiara Appendino (ammesso che vi sia ormai una differenza tra M5S e Pd), anch’essa proveniente da sinistra, e prima ancora lo erano stati Piero Fassino e Sergio Chiamparino. A Roma, con l’unica eccezione di Gianni Alemanno, abbiamo sempre avuto amministrazioni di sinistra. Stessa cosa per Napoli, salvo mascherate “indipendenti” come quella dello scorso primo cittadino Luigi De Magistris. In altre parole, il Pd non ha “conquistato” nuovi territori. Si è ...

