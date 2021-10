Napoli, Lozano sconsolato, ma nessun caso. La reazione di Spalletti è da applausi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Napoli Lozano nessun caso, dopo l’abbraccio dei compagni e i festeggiamenti a Castel Volturno ci saranno le scuse a Spalletti nessun caso Lozano Hirving Lozano non ha preso bene la sostituzione voluta da Spalletti nella gara contro il Torino. Il messicano si è diretto negli spogliatoi e non ha assistito al finale della partita. nessun caso Lozano come riferisce l’edizione odierna del quotidiano il Mattino. Il Chucky ha fine gara ha festeggiato con i compagni e l’allenatore, l’importante vittoria contro gli uomini di Juric. «Stai qua» gli diceva Insigne, invitandolo ad accomodarsi in panchina, ma Hirving Lozano era troppo deluso per sedersi accanto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 ottobre 2021), dopo l’abbraccio dei compagni e i festeggiamenti a Castel Volturno ci saranno le scuse aHirvingnon ha preso bene la sostituzione voluta danella gara contro il Torino. Il messicano si è diretto negli spogliatoi e non ha assistito al finale della partita.come riferisce l’edizione odierna del quotidiano il Mattino. Il Chucky ha fine gara ha festeggiato con i compagni e l’allenatore, l’importante vittoria contro gli uomini di Juric. «Stai qua» gli diceva Insigne, invitandolo ad accomodarsi in panchina, ma Hirvingera troppo deluso per sedersi accanto ...

