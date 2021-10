La Lazio non perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (Di lunedì 18 ottobre 2021) (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). Era da maggio 2013 che la Lazio non segnava almeno tre gol in un match di Serie A contro l’Inter. Ivan Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di rigore col sinistro in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Terzo rigore calciato e terzo gol per Ivan Perisic in Serie A (il precedente era datato aprile 2019 contro il Frosinone). Era dall’agosto 2018 contro il Torino che Ivan Perisic non ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter nonva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). Era da maggio 2013 che lanon segnava almeno tre gol in un match di Serie A contro l’Inter. Ivan Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di rigore col sinistro in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Terzo rigore calciato e terzo gol per Ivan Perisic in Serie A (il precedente era datato aprile 2019 contro il Frosinone). Era dall’agosto 2018 contro il Torino che Ivan Perisic non ...

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - BoniekZibi : Secondo gol della Lazio? Zero controversi, si gioca finché l’arbitro non fischia. - Diegosper : @Marco22715259 @_Roberio_Amaral @bianconeribra sta settimana il cattivo lo hanno già trovato: è quel tifoso della l… - Rocha496 : @Zzzazzaroni #zazza chiarisco leggo il suo foglio perché in edicola me lo danno GRATIS. Non ricordo di aver letto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio non Inter, una lacuna tormenta Inzaghi: oggi il tecnico ne parlerà alla squadra 'Ad Appiano ieri l'allenatore non ha affrontato l'argomento sconfitta con la squadra: non era la situazione ideale, con il gruppo diviso in due tra chi aveva giocato contro la Lazio e chi no. Il ...

Inter, i fatti annientano l'ambizione di Inzaghi 'L'Inter ha un progetto di gioco ambizioso ma non riesce a metterlo in pratica fino in fondo, per tutta la partita. La gara con la Lazio è solo l'ultimo esempio, ormai la serie è lunga: Verona - Real ...

No green pass: i portuali del Lazio non protestano RomaToday Credit: Facebook - Davide Barillari Tv e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei no vax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi”. I due hanno ...

Biotecnologie: record di fatturato, tra Roma e Latina il 90% delle 70 aziende locali Lo scorso anno con 2,7 miliardi. Il Lazio è la seconda regione per numero di imprese che impiegano 2.200 dipendenti e hanno 500 posti vacanti ...

'Ad Appiano ieri l'allenatoreha affrontato l'argomento sconfitta con la squadra:era la situazione ideale, con il gruppo diviso in due tra chi aveva giocato contro lae chi no. Il ...'L'Inter ha un progetto di gioco ambizioso mariesce a metterlo in pratica fino in fondo, per tutta la partita. La gara con laè solo l'ultimo esempio, ormai la serie è lunga: Verona - Real ...Tv e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei no vax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi”. I due hanno ...Lo scorso anno con 2,7 miliardi. Il Lazio è la seconda regione per numero di imprese che impiegano 2.200 dipendenti e hanno 500 posti vacanti ...