Colpo in villa, i ladri scappano con tutti i gioielli. La proprietaria in lacrime: 'Ero a cena dai miei genitori' (Di lunedì 18 ottobre 2021) MONTE ROBERTO - ladri a Pianello Vallesina, in una villetta bifamiliare nei pressi del campo sportivo di via Amendola. I topi d'appartamento sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di sabato, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 ottobre 2021) MONTE ROBERTO -a Pianello Vallesina, in una villetta bifamiliare nei pressi del campo sportivo di via Amendola. I topi d'appartamento sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di sabato, ...

Advertising

_unggnu : @orporick ci fosse il tempo (credo di no) di raggiungere la Gran Madre e poi salire ancora un poco ed entrare nel g… - LaGio_91 : Che bello se #AlfonsoSignorini fosse etero e scendesse a corteggiare #Gemma. Colpo di fulmine. Spariscono per sempr… - casertafocus : VILLA DI BRIANO – Vigilantes ferma un ladro con l’aiuto dei passanti mentre tenta il colpo in pieno giorno GUARDA I… - elena_villa__ : Le avrei portate entrambe volentieri a 'C'è posta per te', ma se in un caso sarebbe ora di far uscire questa malede… -