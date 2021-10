Chiara Biasi è stata derubata, ladri in Casa a Milano: spariti Rolex, abiti firmati e numerosi gioielli (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’influencer Chiara Biasi è stata derubata. La fashion blogger 31enne che vive nella zona di Porta Venezia in quel di Milano, ha dato l’allarme intorno alle 3.50 di stanotte dopo essere rinCasata. Chiara Biasi è stata derubata: spariti Rolex, abiti firmati e gioielli Dopo aver aperto la porta, la Biasi – ex compagna del calciatore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’influencer. La fashion blogger 31enne che vive nella zona di Porta Venezia in quel di, ha dato l’allarme intorno alle 3.50 di stanotte dopo essere rinta.Dopo aver aperto la porta, la– ex compagna del calciatore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

