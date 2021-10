Alle 15 si chiudono i seggi: attesa a Roma, Torino e Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono aperti fino Alle 15 i seggi per i ballottaggi Alle Comunali. Subito dopo lo spoglio delle schede. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. La scheda è divisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l’ordine di sorteggio, da sinistra a destra, due spazi con i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio ed in basso, in base al rispettivo ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, in righe orizzontali di quattro, i contrassegni delle liste ad essi collegate. L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando con la matita copiativa un segno su uno dei due ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono aperti fino15 iper i ballottaggiComunali. Subito dopo lo spoglio delle schede. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia:, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. La scheda è divisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l’ordine di sorteggio, da sinistra a destra, due spazi con i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio ed in basso, in base al rispettivo ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, in righe orizzontali di quattro, i contrassegni delle liste ad essi collegate. L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando con la matita copiativa un segno su uno dei due ...

Ultime Notizie dalla rete : Alle chiudono Gupe Catania: esordio amaro, Aquila Bronte vince 3 - 0 Gupe inizia alle corde il terzo set, Andronico in grande spolvero battezza l'angolo, Bronte che ... Gupe si sveglia probabilmente troppo tardi per raddrizzare la sfida e i locali chiudono la pratica con ...

Ballottaggi in Toscana: Massarosa e Sansepolcro al voto, urne chiudono alle 15 Alle 23, alla chiusura della prima giornata di ballottaggi , ha votato il 30,87% a Roma. Al primo turno l'affluenza alla stessa ora era stata del 36,82%, dunque il calo di affluenza nella capitale è ...

E’ il giorno del neo sindaco: affluenza in calo Il Resto del Carlino Alle 15 si chiudono i seggi: attesa a Roma, Torino e Trieste Sono aperti fino alle 15 i seggi per i ballottaggi alle Comunali. Subito dopo lo spoglio delle schede. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui ...

E’ il giorno del neo sindaco: affluenza in calo Castelfidardo, oggi alle ore 15 si chiudono le urne: sfida all’ultimo voto tra l’uscente Roberto Ascani e la sfidante Gabriella Turchetti ...

