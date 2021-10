Mattia | il triatleta formato a Brisbane che insegna etica ai manager

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 17 ottobre 2021) «Sono da sempre un amante della natura, delle montagne e della neve. Inoltre, mi sono sempre interessato di problematiche sociali, credo principalmente grazie ai miei genitori e al loro lavoro nel campo della fiscalità ma anche dei diritti dei lavoratori».Anesa, 39 anni, originario di Gazzaniga, racconta così i motori principali che lo hanno spinto nel tempo a vivere in diverse parti del mondo, affrontando tantissime sfide e tutte diverse (ma da un, anche se non professionista, cosa aspettarsi?), fino a settembre 2013, quando si è trasferito a, in Australia, e poi a Sydney, nel 2018, dove vive e lavora tuttora.