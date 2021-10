Inzaghi 'rialza' il suo Brescia: "Torneremo a vincere" (Di domenica 17 ottobre 2021) Brescia - Il Brescia a Perugia incappa nel secondo passo falso consecutivo, ma si tratta di una sconfitta profondamente diversa rispetto alla prima patita con il Como. Con i lariani le Rondinelle ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021)- Ila Perugia incappa nel secondo passo falso consecutivo, ma si tratta di una sconfitta profondamente diversa rispetto alla prima patita con il Como. Con i lariani le Rondinelle ...

Advertising

fcInter1977 : @Wazza_CN Inzaghi sembra ingenuo. Serve concretezza. Conte avrebbe plasmato un giovane poco alla volta, senza dargl… - rosciosslazioo : RT @salomone_l: Cuore e coraggio: la Lazio si rialza e supera l'Inter in rimonta con un grande secondo tempo. Sarri batte Inzaghi, Sergej… - fabiovalenza : RT @salomone_l: Cuore e coraggio: la Lazio si rialza e supera l'Inter in rimonta con un grande secondo tempo. Sarri batte Inzaghi, Sergej… - CignaLaura : RT @salomone_l: Cuore e coraggio: la Lazio si rialza e supera l'Inter in rimonta con un grande secondo tempo. Sarri batte Inzaghi, Sergej… - salomone_l : Cuore e coraggio: la Lazio si rialza e supera l'Inter in rimonta con un grande secondo tempo. Sarri batte Inzaghi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi rialza Inzaghi 'rialza' il suo Brescia: "Torneremo a vincere" L'analisi di Pippo Inzaghi è comunque improntata alla serenità: "Quando si perde " riflette il tecnico che ha già cominciato a pensare al derby di sabato con la Cremonese " tutti avrebbero potuto ...

Inzaghi, che accoglienza: la beffa dopo gli applausi. È un ko ad alta tensione Nonostante le tante assenze e alcuni giocatori stanchi, la squadra di Inzaghi gioca bene e rischia poco. La Lazio, orfana di Acerbi, si rialza a metà del secondo tempo con il rigore di Immobile - ...

Inzaghi 'rialza' il suo Brescia: "Torneremo a vincere" IL GIORNO Inzaghi 'rialza' il suo Brescia: "Torneremo a vincere" Brescia - Il Brescia a Perugia incappa nel secondo passo falso consecutivo, ma si tratta di una sconfitta profondamente diversa rispetto alla prima patita con il Como. Con i lariani le Rondinelle hann ...

Inzaghi, che accoglienza: la beffa dopo gli applausi. È un ko ad alta tensione Perisic illude l'Inter, Ciro di rigore, Anderson gol con Dimarco a terra. È rissa. Al 91' Milinkovic Roma. Dal ritorno, rivelatosi amaro, di Simone Inzaghi all'Olimpico alla rissa finale da Far West.

L'analisi di Pippoè comunque improntata alla serenità: "Quando si perde " riflette il tecnico che ha già cominciato a pensare al derby di sabato con la Cremonese " tutti avrebbero potuto ...Nonostante le tante assenze e alcuni giocatori stanchi, la squadra digioca bene e rischia poco. La Lazio, orfana di Acerbi, sia metà del secondo tempo con il rigore di Immobile - ...Brescia - Il Brescia a Perugia incappa nel secondo passo falso consecutivo, ma si tratta di una sconfitta profondamente diversa rispetto alla prima patita con il Como. Con i lariani le Rondinelle hann ...Perisic illude l'Inter, Ciro di rigore, Anderson gol con Dimarco a terra. È rissa. Al 91' Milinkovic Roma. Dal ritorno, rivelatosi amaro, di Simone Inzaghi all'Olimpico alla rissa finale da Far West.