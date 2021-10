F1 | Nico Rosberg sottolinea | “Hamilton come talento è il migliore di tutti i tempi | Michael Schumacher il più diligente”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 ottobre 2021) Parlare con cognizione di causa?ci prova. Il campione del mondo di F1 del 2016 è stato chiamato a fare, in un’intervista a Sky Sport, un confronto tra il tedescoe il britanLewisha avuto modo di vedere in azione entrambi nello stesso team, seppur in momenti della loro carriera diversi: con il Kaiser dal 2010 al 2012 e con l’asso nativo di Stevenage dal 2013 al 2016 in Mercedes. Ebbene, secondo il teuto, Schumi era principalmente un grandissimo lavoratore, mentre il britansi affida maggiormente al. “era più completopilota, riusciva a coprire tutte le aree. Motivava la squadra e aveva con ogni membro ...