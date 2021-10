Champions, gli arbitri di Porto Milan e Inter - Sheriff (Di domenica 17 ottobre 2021) Sara' il tedesco Felix Brych l'arbitro della sfida tra Porto e Milan , match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League . L'incontro si disputerà martedì 19 ottobre con ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) Sara' il tedesco Felix Brych l'arbitro della sfida tra, match valido per la terza giornata della fase a gironi dellaLeague . L'incontro si disputerà martedì 19 ottobre con ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions gli Champions League, gli arbitri: Inter - Sheriff a Makkelie, Brych per Porto - Milan Champions League arrivata alla terza giornata della fase a gironi, le due milanesi scenderanno in ... Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, il quarto uomo sarà invece Joey Kooij. ...

