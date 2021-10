Cagliari, Strootman: «Momento difficile. Dobbiamo battere la Sampdoria» (Di domenica 17 ottobre 2021) Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Sampdoria Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Sampdoria. Le sue parole. PREPARAZIONE – «Dobbiamo far vedere le cose in campo, abbiamo lavorato bene ma non avevamo tutti i giocatori disponibile, nonostante questo ci siamo preparati bene fisicamente e tatticamente». Momento – «Testa bassa e lavorare, stiamo passando un Momento difficile ma Dobbiamo vincere il prima possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Kevin, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro laKevin, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della partita contro la. Le sue parole. PREPARAZIONE – «far vedere le cose in campo, abbiamo lavorato bene ma non avevamo tutti i giocatori disponibile, nonostante questo ci siamo preparati bene fisicamente e tatticamente».– «Testa bassa e lavorare, stiamo passando unmavincere il prima possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

