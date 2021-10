Buttare l’olio del tonno è un vero peccato e uno spreco inutile! (Di domenica 17 ottobre 2021) Mai Buttare l’olio del tonno: è un imperativo categorico! Avete presente le classiche scatolette di latta, o i barattoli di vetro in cui viene venduto questo pesce così diffuso alle nostre latitudini? Certo che sì, che domande? I gesti sono ormai automatici: apertura, sgocciolatura e utilizzo del contenuto. Ma in quel liquido di conservazione che gettate spesso nel lavandino è racchiusa una miniera di benefici per la nostra salute. Perché sprecarlo allora? Conservatelo, ora vi spieghiamo cosa vi siete perse fino ad ora e siamo certe che da adesso in poi sarete pronte a riutilizzarlo! Curiose? Iniziamo! Gli studi alimentari e chimici effettuati dalle più prestigiose Università del pianeta concordano nel riconoscere che l’olio di conservazione presente nelle scatolette o nei barattoli di tonno è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 ottobre 2021) Maidel: è un imperativo categorico! Avete presente le classiche scatolette di latta, o i barattoli di vetro in cui viene venduto questo pesce così diffuso alle nostre latitudini? Certo che sì, che domande? I gesti sono ormai automatici: apertura, sgocciolatura e utilizzo del contenuto. Ma in quel liquido di conservazione che gettate spesso nel lavandino è racchiusa una miniera di benefici per la nostra salute. Perché sprecarlo allora? Conservatelo, ora vi spieghiamo cosa vi siete perse fino ad ora e siamo certe che da adesso in poi sarete pronte a riutilizzarlo! Curiose? Iniziamo! Gli studi alimentari e chimici effettuati dalle più prestigiose Università del pianeta concordano nel riconoscere chedi conservazione presente nelle scatolette o nei barattoli diè ...

