Serie B 2021 2022 | Iliev risponde a Strefezza | è 1-1 tra Ascoli e Lecce al Del Duca

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ilnon va oltre l’1-1 al Deldinel match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di: all’iniziale vantaggio giallorosso firmato danella ripresa la rete di. In virtù di questo risultato i salentini balzano al secondo posto con 15 punti, mentre i marchigiani restano ad una sola lunghezza di distanza a quota 14. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita tant’è che, dopo appena sette minuti, trovano la rete del vantaggio con Gabriel, bravo a realizzare l’incornata vincente su un perfetto cross dalla sinistra di Barreca. I marchigiani, dunque, sono costretti ad ...

Advertising

juventusfc : ?? ???? ?????? ?? Roma ? Belle e vincenti le sfide che hanno visto protagonista Michel Platini e i giallorossi ?? Buona… - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - Donatog87 : RT @juventusfc: ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - TuriminVanthat : Prediksi Genoa vs Sassuolo, Serie A Italia 17 Oktober 2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

ComingSoon.it

ROMA - La Roma è pronta per il suo secondo big match stagionale. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio partirà per Torino dove domani sera sfiderà all'Allianz Stadium la Juventus di ...Il portiere è all'8° posto tra i rumeni con più presenze nella storia dellaA: ricordi gli altri principali giocatori arrivati dalla Romania e protagonisti nel campionato italiano? Ecco la top ...La Fiorentina - secondo le statistiche della Lega serie A -ha perso soltanto una (0-1 v Benevento a novembre 2020) delle ultime nove sfide di Serie A contro squadre neopromosse (4V, 4N), ...In conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Atalanta, Gasperini apre il fronte di mercato su un nerazzurro: la Juventus osserva ...