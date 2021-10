"Mentre scorre il sangue del terrorismo islamico, questa roba": Salvini scatenato, il "vaffa" al corteo Cgil (Di sabato 16 ottobre 2021) La manifestazione antifascista organizzata dalla Cgil a Roma non ha alcun senso secondo Matteo Salvini, che su Twitter ha commentato: "Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più". Il riferimento è ai due episodi che sono successi nei giorni scorsi in Europa. Il primo in Norvegia, dove un uomo armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone, pare dopo essersi convertito all'Islam. Il secondo episodio invece riguarda l'uccisione di un deputato nel Regno Unito, un omicidio probabilmente legato all'estremismo islamico. La manifestazione di questo pomeriggio a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) La manifestazione antifascista organizzata dallaa Roma non ha alcun senso secondo Matteo, che su Twitter ha commentato: "in Europailper mano del, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più". Il riferimento è ai due episodi che sono successi nei giorni scorsi in Europa. Il primo in Norvegia, dove un uomo armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone, pare dopo essersi convertito all'Islam. Il secondo episodio invece riguarda l'uccisione di un deputato nel Regno Unito, un omicidio pbilmente legato all'estremismo. La manifestazione di questo pomeriggio a ...

Advertising

matteosalvinimi : Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la… - mirellaladini : RT @matteosalvinimi: Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la si… - pola1945 : RT @matteosalvinimi: Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la si… - laviniaricci83 : RT @matteosalvinimi: Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la si… - Massimo94238231 : RT @matteosalvinimi: Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la si… -