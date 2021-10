Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan vicino a Eda, Selin non molla (Di sabato 16 ottobre 2021) Eda non demorde nonostante la situazione con Serkan sembra essere sempre più complicata. Persino sua zia le ha consigliato di annullare il fidanzamento con Deniz e riavvicinarsi al Bolat. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. La serie tv turca andrà in onda, come di consueto su Canale 5 dal 18 al 23 ottobre 2021. L’orario di messa in onda sarà per le ore 16.55 circa per le puntate che vanno dal lunedì al venerdì. Il sabato invece l’appuntamento è per le ore 15.55 circa sulla stessa rete. Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 18 al 23 ottobre 2021 Arrivati a questo punto non ci resta che entrare di più nei dettagli delle anticipazioni settimanali per scoprire che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 ottobre 2021) Eda non demorde nonostante la situazione consembra essere sempre più complicata. Persino sua zia le ha consigliato di annullare il fidanzamento con Deniz e riavvicinarsi al Bolat. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le nuovediis in the air. La serie tv turca andrà in onda, come di consueto su Canale 5 dal 18 al 23 ottobre 2021. L’orario di messa in onda sarà per le ore 16.55 circa per le puntate che vanno dal lunedì al venerdì. Il sabato invece l’appuntamento è per le ore 15.55 circa sulla stessa rete.is in the air, ledella settimana dal 18 al 23 ottobre 2021 Arrivati a questo punto non ci resta che entrare di più nei dettagli delleper scoprire che ...

Advertising

sunuscar : in the soop proprio il mio comfort show il modo in cui è tutto così cozy Sigh i love them a lot - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni 16 ottobre: bacio improvviso tra Eda e Serkan - dirtysnap4 : RT @PriscillaSa_off: Che gioia le porcate in macchina???? Voi le fate? I love sex in the car, you??? - InformazioneOg : Love is in the air anticipazioni 16 ottobre: bacio improvviso tra Eda e Serkan #LoveIsInTheAir #16ottobre… - katyplayer_ : Love in the Dark maior sempre e sempre -