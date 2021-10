LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: fra poco al via gara-1, Razgatl?o?lu e Redding in lotta per il successo (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SUPERPOLE 19.43 Un super Axel Bassani si è garantito la prima fila per gara-1, il pilota della Ducati si ritrova di fronte un’occasione da cogliere al volo per ottenere un piazzamento di rilievo. 19.40 Buonasera amici di OA Sport, e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di gara-1 del Gp di Argentina del mondiale Superbike. 17.35 Grazie per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 20.00 (italiane) per la prima competizione del GP d’Argentina. Un saluto a tutti! 17.32 Prima Top3 in carriera per Bassani che ha un’opportunità incredibile per la race-1. Il portacolori di Ducati mostra la propria gioia al parco ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SUPERPOLE 19.43 Un super Axel Bassani si èntito la prima fila per-1, il pilota della Ducati si ritrova di fronte un’occasione da cogliere al volo per ottenere un piazzamento di rilievo. 19.40 Buonasera amici di OA Sport, e ben ritrovati allatestuale di-1 del Gp didel mondiale. 17.35 Grazie per averci seguito in questa. Appuntamento alle 20.00 (italiane) per la prima competizione del GP d’. Un saluto a tutti! 17.32 Prima Top3 in carriera per Bassani che ha un’opportunità incredibile per la race-1. Il portacolori di Ducati mostra la propria gioia al parco ...

