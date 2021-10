Cremonese, i convocati di Pecchia per la gara con il Benevento (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCremona – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa e ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida con il Benevento. Il tecnico dei grigiorossi, come annunciato, dovrà fare a meno solo di Zunno per la gara valevole per l’8a giornata del Campionato Serie BKT. Questi i convocati del tecnico di Formia per la sfida contro i giallorossi di Fabio Caserta: PORTIERI – Carnesecchi (12), Ciezkowski (22), Sarr (45)DIFENSORI – Bianchetti (15), Crescenzi (23), Dalle Mura (32), Fiordaliso (2), Frey (27), Meroni (13), Okoli (55), Ravanelli (6), Sernicola (17), Valeri (3)CENTROCAMPISTI – Bartolomei (16), Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Collodel (5), Deli (94), Fagioli (21), ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCremona – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico dellaFabioè intervenuto in conferenza stampa e ha diramato l’elenco deiper la sfida con il. Il tecnico dei grigiorossi, come annunciato, dovrà fare a meno solo di Zunno per lavalevole per l’8a giornata del Campionato Serie BKT. Questi idel tecnico di Formia per la sfida contro i giallorossi di Fabio Caserta: PORTIERI – Carnesecchi (12), Ciezkowski (22), Sarr (45)DIFENSORI – Bianchetti (15), Crescenzi (23), Dalle Mura (32), Fiordaliso (2), Frey (27), Meroni (13), Okoli (55), Ravanelli (6), Sernicola (17), Valeri (3)CENTROCAMPISTI – Bartolomei (16), Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Collodel (5), Deli (94), Fagioli (21), ...

