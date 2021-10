Volley, Zhu Ting dovrà operarsi al polso: ”Non c’è da preoccuparsi”. E apre le porte a un ritorno al VakifBank (Di venerdì 15 ottobre 2021) In una diretta online con i suoi tifosi, la fuoriclasse cinese Zhu Ting ha confermato delle voci che giravano da tempo riguardo il suo infortunio. La schiacciatrice dovrà sottoporsi nelle prossime settimane a un intervento chirurgico che la terrà a lungo lontana dai campi. Il problema ai legamenti del polso destro ne aveva condizionato le prestazioni nell’ultima stagione ed in particolare alle Olimpiadi di Tokyo, dove per giunta era stata anche portabandiera della propria Nazione. Nella diretta ha poi voluto rassicurare chi era all’ascolto: ”Non c’è da preoccuparsi, l’operazione non è difficile e la cosa più importante è la riabilitazione, da cui dipenderanno i tempi di recupero”. L’oro olimpico di Rio 2016 ha inoltre aggiunto di voler provare a tornare in tempo per gli Asian Games e i Mondiali del prossimo anno. Tempi ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) In una diretta online con i suoi tifosi, la fuoriclasse cinese Zhuha confermato delle voci che giravano da tempo riguardo il suo infortunio. La schiacciatricesottoporsi nelle prossime settimane a un intervento chirurgico che la terrà a lungo lontana dai campi. Il problema ai legamenti deldestro ne aveva condizionato le prestazioni nell’ultima stagione ed in particolare alle Olimpiadi di Tokyo, dove per giunta era stata anche portabandiera della propria Nazione. Nella diretta ha poi voluto rassicurare chi era all’ascolto: ”Non c’è da, l’operazione non è difficile e la cosa più importante è la riabilitazione, da cui dipenderanno i tempi di recupero”. L’oro olimpico di Rio 2016 ha inoltre aggiunto di voler provare a tornare in tempo per gli Asian Games e i Mondiali del prossimo anno. Tempi ...

