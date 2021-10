Reddito cittadinanza, Conte: “Giù le mani” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Giù le mani dal Reddito di cittadinanza”. Giuseppe Conte, leader del M5S, interviene nella giornata caratterizzata da tensioni nel governo sul rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. “Ogni giorno Salvini e Meloni si svegliano e lottano contro i sostegni dello Stato alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. A ogni occasione – l’ultima il Consiglio dei Ministri di oggi – alcune forze anche di maggioranza si danno da fare per sabotarli. Si battono contro gli aiuti per chi è senza lavoro, per chi lo sta cercando o affonda nel precariato, senza percepire paghe dignitose”, dice Conte su Facebook. L’ex premier poi aggiunge: “Noi ci rimbocchiamo le maniche per trovare soluzioni. Invito Salvini e Meloni, così come quelli che la pensano come ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Giù ledaldi”. Giuseppe, leader del M5S, interviene nella giornata caratterizzata da tensioni nel governo sul rifinanziamento deldi. “Ogni giorno Salvini e Meloni si svegliano e lottano contro i sostegni dello Stato alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. A ogni occasione – l’ultima il Consiglio dei Ministri di oggi – alcune forze anche di maggioranza si danno da fare per sabotarli. Si battono contro gli aiuti per chi è senza lavoro, per chi lo sta cercando o affonda nel precariato, senza percepire paghe dignitose”, dicesu Facebook. L’ex premier poi aggiunge: “Noi ci rimbocchiamo leche per trovare soluzioni. Invito Salvini e Meloni, così come quelli che la pensano come ...

