Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio richiedesse così tanto impegno. O (Di venerdì 15 ottobre 2021) meglio: non credevo che, pur delegando l'incarico a un gruppo di professionisti, avrei comunque sbattuto la testa su ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) meglio: non credevo che, pur delegando l'incarico a un gruppo di professionisti, avrei comunque sbattuto la testa su ...

Advertising

FBiasin : #Wijnaldum: “Al #Psg non sono completamente felice, pensavo di giocare di più”. Eh, Georginio, sai com’è… si chiamano “scelte”. - AlessiaMorani : All’inizio pensavo fosse un fake poi ho capito che era un video vero. Non so se è più imbarazzante o preoccupante.… - MaggioreSimona : proprio ieri ci pensavo anch'io e il paragone m'è venuto spontaneo. Ma non solo mi ricorda i condoni, gli diamo anc… - is_clapton : RT @boni_castellane: Il fatto decisivo di oggi è che avevano ragione i novax. Non i nopass - non c'erano dubbi che avessero ragione - propr… - LeleRoma1976 : @MaggicaPolly @Godot42405938 Avevo mezzo capito,ma non pensavo esistesse gente con questa faccia da culo che va a dire quelle cose. -