Manfredi | il sindaco ai giovani di Napoli | “Offrire alternativa all’illegalità”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildi, Gaetano, si è rivolto ai cittadini: il primo obiettivo è dare un’. Il nuovodella metropoli partenopea (via screenshot Instagram)Gaetanosi sta insediando a Palazzo San Giacomo ed è pronto ad impegnarsi per dare una svolta alle sorti di. Il neonapoletano ha deciso di rivolgersi aidella città. Ospite al programma ‘Siamo noi‘, in onda venerdì 15 ottobre alle 15.15 su Tv2000 il primo cittadino ha affermato: “Se non creiamo un’concreta, alla fine l’unica speranza per iè quella di diventare dei boss e di affermare la loro esistenza nella ...

Lunedì l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco di NapoliGaetano Manfredi, poi la nomina della nuova giunta.